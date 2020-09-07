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Кризис в Белоруссии
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ГУВД Минска проверяет информацию об исчезновении Марии Колесниковой

Несколько Telegram-каналов сообщили, что утром 7 сентября неизвестные похитили члена президиума Координационного совета оппозиции возле Национального художественного музея в Минске
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Минская милиция проверяет информацию СМИ о якобы имевшем место похищении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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"В настоящее время я проверяю поступившие к нам по этому поводу обращения", - сказала пресс-секретарь ГУВД.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что неизвестные похитили утром 7 сентября возле Национального художественного музея в Минске Колесникову, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь".

Член президиума Координационного совета Максим Знак подтвердил в понедельник ТАСС, что не может связаться с Колесниковой. "Подтверждаю, что я не могу связаться с Колесниковой", - сказал он.

Мария Колесникова в ходе предвыборной кампании работала в штабе Виктора Бабарико, который в итоге не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Потом активно поддерживала кандидата Светлану Тихановскую, вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

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