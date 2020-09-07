Адвокаты ищут не выходящих на связь представителей совета белорусской оппозиции

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Адвокаты заняты поиском не выходящих на связь представителей Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета.

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"Пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков. Адвокаты занимаются поиском. Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и Следственный комитет", - отмечается в сообщении.

Ранее ряд белорусских СМИ сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак подтвердил ТАСС, что Колесникова перестала выходить на связь.

В ГУВД Минска ТАСС сообщили, что проверяют информацию об исчезновении Колесниковой. В МВД республики сообщили, что не располагают информацией о задержании оппозиционерки.

Мария Колесникова в ходе предвыборной кампании работала в штабе Виктора Бабарико, который в итоге не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты. Потом активно поддержала кандидата Светлану Тихановскую, вошла в президиум Координационного совета оппозиции.