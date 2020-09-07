Reuters: Лукашенко не включен в черный список ЕС по Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. Президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет, сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в институтах ЕС.

"Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек", - заявил собеседник агентства. Рейтер отмечает, что самым высокопоставленным чиновником в этом списке будет глава министерства внутренних дел, а президент страны Александр Лукашенко "в этот список пока не войдет". ЕС разрабатывает санкции против представителей руководства страны, которых он обвиняет в фальсификации выборов и подавлении протестов.

Список должен быть утвержден "примерно в середине сентября". Агентство не исключает, что в финальную редакцию списка "могут быть добавлены или из нее могут быть исключены несколько фамилий". Оно допускает, что формально санкции могут быть утверждены на очередном заседании Совета ЕС на встрече глав МИД 21 сентября, однако для этого необходимо, чтобы список одобрили Греция и Кипр. Никосия и Афины до сих пор отказываются утвердить санкции против Белоруссии, поскольку требуют, чтобы страны ЕС ввели новые санкции против Турции за геологоразведку на спорном шельфе Средиземного моря.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах. Санкции были приостановлены в сентябре 2008 года, а затем вновь введены и расширены в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

В разные годы черный список для Белоруссии достигал 130 человек, Александр Лукашенко входил в этот список с 2011 по 2016 годы.