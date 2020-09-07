В британском суде начался второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновилось в понедельник в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли. Об этом передает корр.еспондент ТАСС.

Ассанж был доставлен в Олд-Бейли из тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет. Ассанж в темном костюме, белой рубашке и при галстуке по просьбе судьи Ванессы Барайтсер встал и подтвердил свое имя, фамилию и дату рождения. Он также подтвердил, что выступает против своей экстрадиции в США, после чего заседание началось.

Слушание, которое должно было начаться еще в мае, было перенесено из-за пандемии коронавируса нового типа. Оно должно продлиться от трех до четырех недель, во время которых обвинение и защита должны представить свои доказательства. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Перед судьей Барайтсер не стоит задачи вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции. Данный документ предусматривает запрет на экстрадицию лиц, обвиняемых в "политических преступлениях", что определило основную линию защиты.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.

Акции в поддержку Ассанжа

Перед зданием суда в центральной части Лондона, как передает корр. ТАСС, тем временем собрались больше двух сотен сторонников основателя WikiLeaks. За час до начала заседания они начали акцию под названием "Не экстрадируйте Ассанжа". В ней принял участие отец обвиняемого Джон Шиптон, а также адвокаты австралийца.

Демонстранты превратили протест в театрализованное шоу. Активисты бьют в барабаны, крутят обручи и обходят здание суда в масках ослов, символизирующих несправедливый суд. Среди активистов - известный британский модельер, дама ордена Британской империи Вивьен Уэствуд, создавшая инсталляцию в поддержку Ассанжа. Напротив дверей в здание парит двухметровый воздушный шар с надписью "Свободу Ассанжу".

Протестующие также пригнали к Олд-Бейли мобильный билборд с портретом обвиняемого. С его помощью они в прошлом несколько раз блокировали проезжую часть у здания Вестминстерского магистратского суда, где ранее проходили слушания по делу Ассанжа.

К акции у Олд-Бейли примкнули также палестинские активисты, надувшие пятиметровую фигуру наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в образе дьявола. Они выступают против нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.