В Брюсселе считают, что ЕС включит в черный список по Белоруссии не более 20 человек

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Евросоюз включит в формируемый в связи с событиями в Белоруссии черный список не более 20 человек, и санкции не затронут президента Александра Лукашенко. Такое мнение высказал глава Комиссии Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь на слушаниях в понедельник в подкомитете Европарламента по правам человека.

"Евросоюз должен занять более активную позицию по Белоруссии. Санкции, которые ЕС намерен принять, коснутся не более 20 человек, причем диктатор Лукашенко не будет включен. Это совершенно недостаточно. ЕС должен занять гораздо более активную позицию", - заявил он.

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что ЕС согласовал санкционный список из 31 человека, однако он пока не утвержден, и в него еще могут быть "как добавлены новые фамилии, так и исключены [содержащиеся]". Агентство отметило, что введение санкций пока блокируют Греция и Кипр, которые требуют, чтобы страны ЕС сначала ввели новые санкции против Турции за геологоразведку на спорном шельфе Средиземного моря.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах. Санкции были приостановлены в сентябре 2008 года, а затем вновь введены и расширены в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

В разные годы черный список для Белоруссии достигал 130 человек, Александр Лукашенко входил в этот список с 2011 по 2016 годы.