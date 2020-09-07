Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По мнению политика, таким образом руководство страны пытается сорвать работу оппозиционных структур.

"Режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] показывает, что действует только путем запугивания. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного Совета. Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - приводит слова Тихановской в понедельник Telegram-канал ее пресс-службы.

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак подтвердил ТАСС, что Колесникова перестала выходить на связь. Адвокаты, помимо Колесниковой, ищут не выходящих на связь представителей Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Как сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционерки государственными органами.