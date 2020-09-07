Меркель согласна, что будущее Nord Stream 2 зависит от последствий инцидента с Навальным

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

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"Канцлер разделяет мнение главы МИД", - сказал он. По его словам, Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным произошедшее с Алексеем Навальным.

"Канцлер пока не обсуждала с президентом Путиным инцидент с Навальным", - сказал Зайберт.

Ранее Маас не исключил, что Берлин может поменять свою позицию по "Северному потоку - 2" в зависимости от действий России после инцидента с Навальным.

В свою очередь, в Минэкономики ФРГ заявили, что "не спекулируют" на тему возможных последствий приостановки или прекращения реализации "Северного потока - 2".

Ранее остановки проекта в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст же не считает нужным останавливать проект.