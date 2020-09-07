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Кризис в Белоруссии
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Оппозиционер Латушко заявил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию

По его словам, координационный совет оппозиции Белоруссии продолжит свою деятельность, несмотря на усиление давления властей

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою деятельность по поиску путей выхода страны из политического кризиса, несмотря на усиление давления со стороны властей. Об этом заявил ТАСС в понедельник член президиума совета Павел Латушко.

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"Власть намерена уничтожить Координационный совет или деморализовать его, или дезорганизовать его работу. Совет продолжит свою деятельность по поиску путей из кризиса", - заявил Латушко.

Он добавил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
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