Оппозиционер Латушко заявил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою деятельность по поиску путей выхода страны из политического кризиса, несмотря на усиление давления со стороны властей. Об этом заявил ТАСС в понедельник член президиума совета Павел Латушко.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Власть намерена уничтожить Координационный совет или деморализовать его, или дезорганизовать его работу. Совет продолжит свою деятельность по поиску путей из кризиса", - заявил Латушко.

Он добавил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию.