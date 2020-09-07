Погранкомитет Белоруссии не комментирует информацию о пересечении Колесниковой границы

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии не сможет ответить на вопрос, пересекала ли в понедельник границу представитель оппозиции Мария Колесникова. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь комитета Антон Бычковский.

"Пресс-служба не располагает подобной информацией, - сказал собеседник. - В любом случае есть нормативные акты о конфиденциальности и неразглашении данных третьим лицам".

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак подтвердил ТАСС, что Колесникова перестала выходить на связь. Адвокаты, помимо Колесниковой, ищут не выходящих на связь представителей Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Как сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционерки государственными органами. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти страны ответственность за исчезновение соратницы.