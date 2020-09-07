В Греции заявили, что провокации Турции в Средиземноморье касаются всего ЕС и НАТО

АФИНЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Провокации Турции в Средиземноморье касаются Греции, Кипра, всего Евросоюза и НАТО. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

По его словам, провокационные действия Турции направлены не только против Греции и Кипра. "Это касается всего Евросоюза, это касается НАТО, это касается мира и стабильности в Средиземноморье. Премьер-министр Кириакос Мицотакис уже направил письмо генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, оно передано министром иностранных дел. В нем он (премьер) представляет и документально подтверждает незаконную деятельность Анкары. Греция действует хладнокровно, бдительно и уверенно, отдавая приоритет дипломатии. Ее нельзя запугать, она не поддается шантажу", - сказал Пецас.

По его словам, "уже очевидно, что незаконные и провокационные действия Анкары зашли слишком далеко". "Они начались в ноябре прошлого года с подписания незаконного и [юридически] несуществующего ливийско-турецкого меморандума [о разделе морских зон]. Продолжились с подстреканием к массовому вторжению гонимых мигрантов [через сухопутную границу между Турцией и Грецией] в области Эврос. Они приобрели характер провокаций по отношению ко всему цивилизованному миру с преобразованием [храма] Святой Софии [в Стамбуле], а затем и монастыря Хора в мечети. И завершились отправкой [турецкого исследовательского судна] Oruc Reis и подразделений турецкого [военно-морского] флота в районы континентального шельфа Греции, а также объявлениями незаконных морских уведомлений [NAVTEX], - сказал Пецас.

Представитель правительства подчеркнул, что "посыл Греции, как его уже неоднократно повторял премьер-министр Кириакос Мицотакис, - ясный: прекращаются провокации со стороны Турции, начинаются дискуссии". "Прекращаются угрозы, начинаются зондирующие контакты. И обязательно на основе международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву. Таким образом, либо мы найдем решение единственного нерешенного вопроса [между двумя странами], а именно разграничения морских зон, либо мы напишем совместное заявление о передаче этого вопроса в Международный суд в Гааге", - подчеркнул представитель кабинета.

Он подтвердил, что 10 сентября Мицотакис примет участие в саммите стран Юга Европы (MED 7), который пройдет на острове Корсика с участием Франции, Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии. Перед началом саммита Кириакос Мицотакис встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам Пецаса, на этой встрече будут обсуждены "события в Восточном Средиземноморье, турецкие провокационные действия, а также греко-французское оборонное сотрудничество".

Сотрудничество с Францией

Как сообщил 31 августа греческий новостной портал Newsbomb.gr со ссылкой на военные источники, Греция достигла предварительного соглашения с Францией о приобретении 18 французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale на фоне роста напряженности в Восточном Средиземноморье. Кроме того, Греция ведет переговоры о покупке у Франции новейших французских фрегатов.

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.