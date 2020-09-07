Координационный совет потребовал немедленно освободить белорусских оппозиционеров

"Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале совета.

В Координационном совете также заявили, что "власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора". "Все действия, совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности", - говорится в заявлении.

В организации добавили, что местонахождение Колесниковой, Родненкова и Кравцова неизвестно. "При этом органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег и отрицают свою причастность", - отметили в совете.

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак подтвердил ТАСС, что Колесникова перестала выходить на связь. Адвокаты, помимо Колесниковой, ищут не выходящих на связь представителей Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Как сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами.