В ООН заявили, что не могут оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в курсе того, что проблема доступа к воде в Крыму вызывает обеспокоенность, однако оно не в состоянии дать оценку прекращению Украиной подачи воды ввиду отсутствия на полуострове его мониторинговой миссии. Об этом заявила в понедельник ТАСС официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, является ли перекрытие Украиной Северо-Крымского канала нарушением права крымчан на питьевую воду как неотъемлемого человеческого права, она сказала, что УВКПЧ "известно об обеспокоенности по поводу доступа к воде" в Крыму. "Мы не в состоянии оценить эту ситуацию и вновь хотели бы подчеркнуть важность того, чтобы Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие независимые международные наблюдатели имели беспрепятственный доступ в Крым для проведения мониторинговых миссий и отслеживания нарушений прав человека", - отметила Троссел.

Она напомнила, что Генеральная Ассамблея ООН "признала право на безопасную и чистую воду для питья и санитарии в качестве человеческого права, имеющего исключительно важное значение для полноценной жизни и всех прав человека". По словам Троссел, "Украина обязана поддерживать прогрессивную реализацию экономических, социальных и культурных прав и держать в поле зрения вопрос о том, может ли она предпринимать шаги по обеспечению надлежащих стандартов жизни" в Крыму. Вместе с тем официальный представитель УВКПЧ сочла нужным подчеркнуть, что позиция ее ведомства "основывается на резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН по территориальной целостности Украины", а также резолюциях 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 о правах человека "в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". В этой связи в УВКПЧ исходят из того, что Россия "несет первичную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищаемых людей в Крыму".

Ранее УВКПЧ подтвердило, в ответ на запрос ТАСС, получение верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет письма заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, в котором "выражена обеспокоенность относительно доступа к воде". В ответном письме ооновское ведомство предложило Поклонской направить сведения о прекращении Киевом доступа к воде в Крыму непосредственно в миссию ООН по правам человека на Украине.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

Воссоединение Крыма с РФ

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.