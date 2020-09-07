КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе и обстрелами украинских позиций.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - сообщил в понедельник представитель офиса президента в комментарии агентству РБК-Украина.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - отметили в офисе.

В воскресенье пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС, силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС) сообщил, что в субботу во время обстрела со стороны неподконтрольной Киеву территории Донбасса погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Сообщается, что в воскресенье Зеленский провел специальное совещание в связи с обстрелами.

После совещания у Зеленского министр иностранных дел Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Кроме того, украинская сторона приняла меры, предусмотренные договоренностями Контактной группы, и задействовала механизм реагирования при содействии Совместного центра контроля и координации прекращения огня. Также информация об инциденте была направлена в Мониторинговую миссию ОБСЕ.