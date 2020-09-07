Оппозиционер Латушко заявил о более 10 тыс. задержанных в Белоруссии с 9 августа

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Более десяти тысяч человек были задержаны в Белоруссии в ходе акций протеста, начавшихся после президентских выборов. Об этом заявил в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

"С 9 августа у нас уже больше 10 тысяч граждан, которые были задержаны или арестованы", - сказал Латушко в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook.

Он добавил, что по факту нарушений прав протестующих со стороны властей в Белоруссии не возбуждено ни одного уголовного дела.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.