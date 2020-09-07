Член КС указал, что у белорусской оппозиции недостаточно средств для поддержки бастующих

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Оппозиция Белоруссии не имеет достаточных средств для поддержки бастующих и организационных возможностей для распределения имеющихся фондов. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Подкомитете Европарламента по правам человека председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, член так называемого Координационного совета оппозиции.

"Работников увольняют, и те фонды, которые образовываются у нас, не позволяют компенсировать потери людей, которые они несут оттого, что перестают получать заработную плату. Кроме того, очень сложно в наших условиях довести даже эти фонды до конкретного человека, все под контролем, все фиксируется", - пожаловался он.

При этом Ярошук выразил уверенность, что забастовки на белорусских заводах продолжатся, хотя будут носить "скрытый характер", когда работники "выходят на работу, но там ничего не делают". "Эти "итальянские забастовки" полностью отвечает ментальности Белоруссии", - считает он.

В этой связи он обратился за поддержкой к Европарламенту за "самыми разными формами поддержки".

В слушаниях также приняли участие четверо активистов и общественных деятелей из Белоруссии во главе с Алесем Беляцким, которые выступили по видеосвязи из миссии ЕС в Минске. Они рассказали в подробностях свое видение "полицейского насилия и пыток протестующих в Белоруссии" за последний месяц, попросили Европарламент об оказании максимального давления на Минск, а также политической и финансовой поддержке. Они также призвали ЕС политически признать Координационный совет белорусской оппозиции.