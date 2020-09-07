Колесникова не отвечает на звонки, но ее телефон не отключен

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Телефон белорусского оппозиционного политика Марии Колесниковой не отключен. Тем не менее, как смог убедиться в понедельник корреспондент ТАСС, Колесникова с утра не отвечает на звонки.

Включен телефон и у исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова, который также перестал выходить на связь. Телефон Антона Родненкова - пресс-секретаря Координационного совета, местонахождение которого также неизвестно, - отключен.

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Адвокаты, помимо Колесниковой, ищут не выходящих на связь представителей Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Как сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами. В пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии заявили, что не будут комментировать информацию в случае пересечения Марией Колесниковой границы, сославшись на конфиденциальность данных.