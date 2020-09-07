Асад поблагодарил Россию за помощь в преодолении экономических последствий войны

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сирия благодарна России за помощь в восстановлении безопасности на ее территории и преодолении экономических последствий войны. Об этом заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией во главе с вице-премьером России Юрием Борисовым.

"От имени всех сирийцев я хочу поблагодарить руководство России и ее народ за все то, что было сделано нашими российскими союзниками в политической, военной и экономической области, - сказал Асад, слова которого приводит пресс-служба главы государства. - Мы благодарны России за помощь в преодолении экономических последствий войны".

В ходе переговоров, как отмечает пресс-служба, с обеих сторон было выражено удовлетворение достигнутым уровнем двустороннего сотрудничества. "Сирийское правительство настроено на продолжение совместной работы с российскими партнерами над выполнением подписанных двусторонних отношений", - сказал Асад. Он выразил заинтересованность в том, чтобы российские инвестиции в Сирии были бы успешными.