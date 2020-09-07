Премьер Саксонии призвал не обострять ситуацию вокруг Навального

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал не обострять конфликт вокруг дела Алексея Навального; сначала необходимо провести расследование. Об этом он заявил в понедельник агентству DPA .

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"Нам не нужно обострение конфликта, нам нужны обстоятельные и рациональные действия", - сказал он. "Произошедшее с Навальным является преступлением, которое должно быть расследовано. Однако сначала должно быть расследование и лишь потом - осуждение", - сказал политик.

В последние дни в ФРГ все чаще предлагают приостановить реализацию проекта "Северный поток - 2" на фоне ситуации вокруг Навального.