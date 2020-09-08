Движение по замкнутому кругу: почему Макрон решил взять спасение Ливана в свои руки

Французский президент представил дорожную карту по выводу страны из кризиса и пообещал ей международную помощь

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил взять спасение Ливана в свои руки и, как пишет зарубежная пресса, прибег к методу кнута и пряника, обещая местным элитам помощь только в том случае, если они начнут реформы. Рассказываем, каких изменений требует Макрон от ливанских политиков, а также как французский лидер намерен следить за исполнением преобразований в стране. Каждый раз, когда где-то в мире случается крупная катастрофа, политические лидеры тут же спешат выразить пострадавшим свою солидарность или даже отправиться на место происшествия. Затем звучат соболезнования, обещания помощи и, как правило, на этом все заканчивается. Политики возвращаются к своим делам, новостной поток приносит другие сюжеты, а про катастрофы помнят только те, кто в них пострадал.

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Когда после взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни 190 человек, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл осмотреть место трагедии, казалось, что это именно та самая протокольная история, где все делается только ради эффектных кадров и во благо имиджу иностранного лидера. Президент гулял среди развалин, произносил речи и общался с местными жителями, что едва ли может позволить себе в родной Франции. "Это сильное послание призвано показать, что мы рядом в час трагедии, — подчеркнул Макрон в ходе своего визита. — Мы должны сделать все, чтобы ни насилие, ни хаос не захлестнули страну". Миссия Макрона Однако президент не забыл о Бейруте после того, как вернулся в Париж. Напротив, по его инициативе Франция возглавила международную конференцию доноров в поддержку Ливана, которая в первые несколько дней работы собрала более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц. Париж взял на себя контроль за этими средствами, чтобы гарантировать их поступление непосредственно ливанцам.

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Кроме того, французский лидер пообещал заняться политическим урегулированием в стране, которая после взрыва в порту вновь осталась без правительства. Спустя почти месяц после катастрофы, в день 100-летия провозглашения Великого Ливана под французским мандатом, Макронвернулся в Бейрут и призвал местные власти "взять ответственность" за будущее государства. "Ливанцы должны извлечь уроки из трагедии 4 августа в морском порту Бейрута и сосредоточить усилия на реформах и реализации дорожной карты по реконструкции страны", — подчеркнул он. По словам Макрона, международное сообщество "поддержит реформы в Ливане и окажет необходимую финансовую помощь". Особые отношения Пристальное внимание французского президента к происходящему в Ливане в первую очередь хочется объяснить культурными и историческими связями. В начале 20-х годов прошлого века Франция получила мандат Лиги Наций на подготовку Ливана к независимости после падения Османской империи. Французское присутствие оказало важное влияние на язык, культуру и ливанское общество в целом. Значительная часть жителей арабской республики до сих пор говорят на французском и считают его своим родным языком.

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После первого визита Макрона в разрушенный взрывом Бейрут в Сети даже появилась петиция с призывами местных жителей вновь вернуть Ливан под управление Парижа. Несмотря на всю абсурдность таких просьб, участие Макрона в делах страны в каком-то смысле и есть попытка вновь оказать ей французскую протекцию. Без серьезной международной поддержки Ливану не удастся преодолеть многочисленные кризисы, с которыми он столкнулся в последние годы. В настоящее время республика претендует на помощь в размере $20 млрд, половину из которых готов выделить Международный валютный фонд (МВФ), а другую еще в 2018 году одобрили фонды стран — доноров Ливана (CEDRE). На реконструкцию Бейрута, а также на гуманитарные нужды пострадавшим жителям сейчас требуется дополнительно почти $5 млрд. Проблема в том, что никто не готов давать стране одобренные для нее же деньги. Ливанский политический класс давно дискредитировал себя в глазах международного сообщества из-за масштабов коррупции и нежелания чего-то менять. Для получения иностранной помощи Ливану нужен международный гарант, в роли которого и пытается выступить президент Макрон. Усилия французского лидера по спасению оказавшейся на грани коллапса страны — это одновременно и способ защитить французское наследие, и возможность укрепить присутствие Парижа на Ближнем Востоке. Как пишет издание Al Arabiya, очередной визит Макрона в Бейрут может быть вовсе не продиктован его альтруизмом, а желанием заполучить контракт на восстановление порта страны. На этот тендер также претендуют Турция, Катар и Китай. Эта сделка даст Франции дополнительные преимущества в Средиземное море, где Париж серьезно вовлечен в газовые споры меджду Турцией и Грецией с Кипром. "Я считаю, что усилия Франции, вероятно, тайно поддерживаются со стороны ОАЭ и одобрены "Хезболлой" и Ираном", - приводит турецкий канал TRT World слова ближневосточного аналитика доктора Али Бакера. Главным остается вопрос, удастся ли Макрону повлиять на местные элиты и заставить их провести необходимые реформы, которых от Бейрута требуют уже не первый год. Только это даст возможность разморозить иностранные деньги для ливанского правительства. Дорожная карта Макрона Если эти реформы все же запустят, то Макрон обещает провести еще одну конференцию по международной помощи Ливану уже в октябре. Но главное условие для этого — начало борьбы с коррупцией и перестройка системы правосудия. Во время последнего визита Макрона в Ливан главы местных политических партий получили от французского лидера дорожную карту, по которой будет необходимо действовать будущему правительству. По информации Al Jazeera, которой удалось ознакомиться с содержанием этого документа, Франция требует: разработать план по борьбе с пандемией COVID-19 и оказать помощь наиболее пострадавшим и уязвимым категориям населения, повысить социальную защиту граждан;

создать прозрачный план распределения международной гуманитарной помощи в сотрудничестве с ООН. Причем речь идет как о помощи всей стране, так и о конкретной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте;

начать восстановление города на основе отчета, подготовленного Всемирным банком в сотрудничестве с ЕС и ООН.

провести прозрачное и независимое расследование и установить причины взрыва в порту Бейрута, также запустить тендер на восстановление гавани;

начать проводить регулярный обмен мнениями между правительством и гражданским обществом о качестве проводимых реформ;

немедленно возобновить переговоры с МВФ, а также выполнить все требования фонда, включая изменения в законодательстве по контролю за капиталом и по проведению аудита в Центробанке республики. Кроме того, реформы должны пройти в энергетическом секторе, включая изменение цен и восстановление инфраструктуры; затронуть кадровые переназначения, в том числе в судебной системе; создать антикоррупционную комиссию; начать таможенную реформу, реформу системы госзакупок, борьбу с контрабандой в портах и на границах; принять законопроект о корректирующем финансировании и как можно скорее согласовать бюджет на 2021 год. Также в течение года правительство должно провести досрочные парламентские выборы и реформировать выборное законодательство. Как заявил Макрон, ливанские власти пообещали ему сформировать новое правительство в течение 15 дней — беспрецедентно короткий срок для страны, где обычно это занимает не один месяц. Таким образом, новый кабмин должен быть представлен уже 16 сентября. Президент Франции пообещал вернуться в Ливан в декабре, чтобы лично проверить ход исполнения преобразований. Замкнутый круг Эксперты, политологи, да и многие ливанские политики винят во всех бедах страны ее сложную многоконфессиональную систему, которая и мешает реализовать радикальные политические перемены.

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Различные религиозные группы в первую очередь сосредоточены на продвижении своих людей и интересов, а не интересов ливанского народа. Из-за этого в стране постоянно меняются правительства, но не политический класс. Проблему признает даже президент Мишель Аун. "Я говорю вам, настало время провести реформу управления, потому что конфессиональная система изжила себя и стала препятствием на пути реформ и борьбы с коррупцией, она превратилась в источник угрозы смуты и раскола", — подчеркнул он. За последние 12 месяцев в Ливане в отставку ушло уже два кабинета министров. Последнее правительство технократов Хасана Диаба едва продержалось у власти полгода. Назначение нового премьер-министра Мустафы Адиба спровоцировало очередную волну столкновений демонстрантов с полицией. Протестующие считают бывшего посла в Германии Адиба назначенцем правящих коррумпированных элит. Ливан словно движется по замкнутому кругу: новое правительство, новые лица, но все тот же политический класс и те же проблемы, которые никто не может разрешить. "Прошел целый век, но Ливан так и не стал полноценным гражданским государством, — сказал в беседе с ТАСС лидер профсоюза учителей Мухаммед Касем. — Нам достался от французов этот конфессиональный режим, благодаря которому процветает коррупция, и теперь президент Франции Эмманюэль Макрон, прибыв в Бейрут, пытается исправить положение и добиться от существующей власти проведения реформ". Не первая попытка Главный вопрос — как Макрон собирается уговаривать держащиеся за власть межконфессиональные группы отказаться от личного влияния в угоду призрачного благополучия всей страны. Французский президент намекает на персональные санкции, пока не открыто, а скорее завуалированно. Как заявил сам Макрон, если реформы не начнутся, то он "проинформирует международное сообщество" о том, кто именно внутри Ливана мешает проводить структурные изменения.

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