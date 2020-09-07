Латушко заявил, что белорусская оппозиция будет инициировать контакты с Россией, США и ЕС

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции будет поддерживать контакты с ЕС и, как и ранее, планирует инициировать контакты с Россией и США. Об этом заявил в понедельник член президиума совета Павел Латушко.

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"Мы будем инициировать контакты с Россией, с США и планируем поддерживать контакты с ЕС", - сказал Латушко в ходе пресс-конференции, трансляция велась в сети Facebook.

Ранее Латушко неоднократно заявлял, что члены совета выступают за " максимально добрые отношения с Россией" и подчеркивал, что перспективным направлением развития страны является поддержание продуктивных отношений с Востоком и Западом.