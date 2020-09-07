Белорусский портал tut.by получил предупреждение от властей из-за фактической ошибки

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии вынесло письменное предупреждение новостному порталу tut.by за фактическую ошибку в тексте про премии сотрудникам Комитета госконтроля. Об этом в понедельник сообщает сам портал .

"7 сентября нами было получено письменное предупреждение "за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам", - говорится в заявлении.

Издание поясняет, что в опубликованной 25 августа на сайте статье под названием "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", автором была допущена "неумышленная ошибка". "Неправильно были указаны размеры премий, которыми руководство Комитета госконтроля и органов финансовых расследований смогут финансово поощрять своих работников, которые принимали "активное участие в выявлении, изобличении, обезвреживании и задержании лиц, совершивших наиболее опасные, имеющие большой общественный резонанс преступления", - поясняют причину получения предупреждения ведомства журналисты.

В министерстве информации республики корреспонденту ТАСС не предоставили комментарий по вынесенному предупреждению.

Авторы заявления отметили, что, согласно белорусскому закону о СМИ, выпуск издания может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа госуправления, если оно не устранит нарушения, послужившие основанием для вынесения письменного предупреждения либо не доложит об этом в Мининформ. Срок исполнения, указанный в предупреждении, - 9 сентября.

В издании добавили, что предыдущее предупреждение tut.by получил месяц назад - 7 августа. "В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен. Решение об этом принимает Мининформ", - резюмировали в заявлении.