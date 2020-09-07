Джонсон и Макрон обсудили по телефону инцидент с Навальным

ЛОНДОН/ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в понедельник телефонный разговор, обсудив в том числе ситуацию с Алексеем Навальным. Как говорится в распространенном канцелярией главы британского кабинета по итогам разговора заявлении, стороны выразили возмущение инцидентом и призвали Москву дать объяснения в связи с ним.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Премьер-министр [Джонсон] и президент Макрон выразили свое возмущение атакой на Алексея Навального и вновь заявили о том, что Россия должна в самом срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен при помощи "Новичка", - говорится в заявлении.

Французский лидер в свою очередь также подтвердил, что эта тема поднималась в ходе телефонных переговоров, и добавил, что были затронуты и другие важные международные вопросы. "Очень хорошие переговоры с Борисом Джонсоном. Мы намерены укреплять наше сотрудничество в сфере борьбы с перевозчиками мигрантов. Мы обсудили развитие ситуации с отравлением Алексея Навального, ситуацию в Ливане и будущее отношений ЕС и Великобритании", - написал Макрон в своем Twitter.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что германские военные токсикологи, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто тот подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.