Совет оппозиции Белоруссии заявил об обыске у исполнительного секретаря Ивана Кравцова

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии провели обыск в квартире исчезнувшего в понедельник исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщила пресс-служба совета.
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"В квартире Ивана Кравцова ДФР прошел обыск", - отметили в пресс-службе.
В департаменте Комитета госконтроля не стали комментировать данные утверждения. "Мы не комментируем", - сказал ТАСС представитель ведомства.