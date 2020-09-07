В ЕС заявили, что Белград и Приштина достигли большого прогресса на переговорах в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Сербия и непризнанное Косово достигли большого прогресса на переговорах по нормализации отношений, которые прошли в понедельник в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака.

"На наших сегодняшних встречах мы говорили об экономическом сотрудничестве, пропавших без вести и перемещенных лицах - на темы, которые были открыты на нашей последней встрече на высоком уровне. И я рад объявить, что мы достигли полного прогресса в этих дискуссиях", - отмечается в нем.

Кроме того, стороны "впервые обсудили механизмы для общин, не являющихся большинством населения, а также урегулирование взаимных финансовых претензий и имущественных вопросов". "Это был первый обмен мнениями, который позволил нам определить дальнейшие шаги в наших дискуссиях. Наша следующая встреча будет посвящена этим двум темам", - рассказал Лайчак.

В заявлении подчеркивается, "оба лидера сегодня утром, вернувшись со встречи в Белом доме, подтвердили, что они придают первостепенное значение интеграции в ЕС и продолжению работы над диалогом Белград-Приштина при содействии Евросоюза". "Наличие этой четкой совместной приверженности и понимания приоритетов имеет важное значение для прогресса на их европейском пути", - добавил Лайчак.

"Наши сегодняшние переговоры были напряженными, как обычно, и не всегда легкими, но преобладала воля обеих сторон продвигать обсуждение, несмотря на болезненные и сложные вопросы, стоящие перед нами. Мы договорились продолжить наши дискуссии на уровне экспертов на следующей неделе и вновь собраться на уровне лидеров в конце этого месяца", - заключил он.

4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.