Зеленский рассчитывает, что дата нормандского саммита определится после встречи советников

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что дата саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) станет известна после встречи советников лидеров стран. Об этом сообщили в понедельник в офисе Зеленского по итогам его телефонных переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - цитирует слова Зеленского пресс-служба его офиса. Президент Украины во время разговора с литовским коллегой проинформировал его о ситуации в Донбассе и выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча внешнеполитических советников лидеров нормандского формата состоится в сентябре, однако он не стал уточнять конкретную дату. Кулеба также утверждал ранее, что после этой встречи будет достигнута договоренность о более высоком уровне переговоров: министров иностранных дел и лидеров нормандского формата.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока никто не вносил конкретных предложений по встрече министров иностранных дел нормандского формата. Сейчас, по его словам, идет работа над подготовкой встречи внешнеполитических советников лидеров "четверки". Лавров также напомнил, что Россия считает необходимым условием для проведения новой встречи выполнение договоренностей саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, но при условии выполнения парижских решений. В их числе - проведение обмена пленными, разведение сил на трех участках, обеспечение полного и всестороннего прекращения огня и ряд шагов в направлении политического урегулирования.