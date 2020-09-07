Байден: День труда напоминает о роли профсоюзов в формировании среднего класса в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. День труда, отмечаемый в понедельник в США, призван напомнить о борьбе профсоюзов за права трудящихся, что открыло путь для возникновения среднего класса в Америке. Об этом заявил в понедельник в Twitter кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден.

"Профсоюзы помнят значение этого дня: поколения проливали пот и шли на жертвы, добиваясь прав, влияния, заработной платы и льгот, которые обеспечили возникновение и дальнейшее существование среднего класса Америки, - заявил он. - Не Уолл-стрит построил эту страну, а профсоюзы, именно они создали средний класс, и настало время вернуть власть в руки рабочих. Именно таким образом мы преодолеем нынешний экономический кризис и восстановим страну на новом уровне".

По словам Байдена, в случае избрания на пост президента он намерен сделать "достоинство рабочих центральным элементом экономики" и пообещал добиваться "инвестиций в американскую промышленность, которые обеспечат миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест". "Это будущее в пределах досягаемости", - отметил он в заключение.

Концепцию "Восстановления на новом уровне" (Build Back Better) Байден изложил 20 августа в программной речи на национальном съезде Демократической партии. Этак концепция предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации президента Дональда Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса.

День труда отмечается в США в первый понедельник сентября. Впервые День труда отмечался в США 5 сентября 1882 года, когда около 10 тыс. человек прошли по нью-йоркскому Бродвею парадом в честь трудящихся. В 1887 году первый понедельник сентября был объявлен нерабочим в штате Орегон, а семь лет спустя закон о присвоении Дню труда статуса общенационального выходного одобрил Конгресс США.