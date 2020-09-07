Трамп назвал сарказмом сравнение писем от Ким Чен Ына с "любовными посланиями"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что "был саркастичен", когда сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с "любовными посланиями".

"Только что слышал, как сумасшедший Джон Болтон (бывший помощник Трампа по национальной безопасности - прим. ТАСС) говорит о том, что я обсуждал "любовные письма от Ким Чен Ына", будто я смотрел на них только так. Очевидно, был просто саркастичен. Болтон был таким дураком!" - написал американский лидер у себя в Twitter.

В октябре 2018 года Трамп в интервью газете The Washington Post заявлял, что письма от лидера КНДР "похожи на любовные послания". До этого глава вашингтонской администрации шутил, что они с лидером КНДР "влюбились друг в друга".

Ранее Трамп неоднократно называл письма от лидера КНДР "прекрасными", а также подчеркивал, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном. По мнению главы Белого дома, если бы он не стал президентом, между США и КНДР началась бы война, в результате которой погибли бы миллионы людей.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно.

Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.