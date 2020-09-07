Посол Украины в Белоруссии вернулся в Минск после консультаций в Киеве

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД Украины. Об этом в понедельник сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске.

"Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск", - говорится в сообщении.

По словам украинского посла, на дальнейшее развитие двухсторонних отношений будут влиять ситуация в Белоруссии и ход интеграционных процессов между Москвой и Минском. "Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, официальные контакты между нашими странами сейчас "приостановлены". В то же время дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в том числе от развития ситуации в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", - заявил Кизим.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посол получил рекомендации относительно дальнейшего развития отношений Киева с Минском, однако отметил, что возвращение посла в белорусскую столицу не будет означать отказа украинской стороны от политики прекращения контактов с представителями властей Белоруссии.

17 августа Киев отозвал посла в Белоруссии для консультаций в связи с событиями после выборов президента в этой стране. По словам главы МИД Украины, это решение было принято для проведения консультаций и "оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности". К такому шагу в отношении с Минском Киев прибегнул впервые.

Это решение было вызвано и тем, что 14 августа официальный Минск передал Москве 32 граждан России, которые были задержаны в Белоруссии в конце июля. Кулеба подчеркнул, что это было сделано, "несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине". Впоследствии Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с представителями властей Белоруссии из-за ситуации в этой стране.