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Кризис в Белоруссии
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Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

Как сообщили в штабе Виктора Бабарико, родственнники Колесниковой подали заявление в милицию
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Белоруссии приступили к поискам пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, после того как ее родственники подали заявление в милицию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

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"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Адвокаты, помимо Колесниковой, ищут не выходящих на связь представителей Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Как ранее в понедельник сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами. В пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии заявили, что не будут комментировать информацию в случае пересечения Марией Колесниковой границы, сославшись на конфиденциальность данных.

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