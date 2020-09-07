Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей Марии Колесниковой

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранители в Белоруссии приступили к поискам пропавшего члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, после того как ее родственники подали заявление в милицию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении.

Ряд белорусских СМИ ранее сообщал, что утром 7 сентября неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске, усадив ее в микроавтобус с надписью "Связь". Адвокаты, помимо Колесниковой, ищут не выходящих на связь представителей Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Как ранее в понедельник сообщили ТАСС в ГУВД Минска, там проверяют информацию о якобы имевшем место похищении Колесниковой. МВД Белоруссии сообщило, что не располагает сведениями о задержании оппозиционного политика государственными органами. В пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии заявили, что не будут комментировать информацию в случае пересечения Марией Колесниковой границы, сославшись на конфиденциальность данных.