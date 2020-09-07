В белорусской оппозиции предостерегли от создания дружин самообороны

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак выступил против создания оппозицией собственных дружин самообороны в ответ на жесткие действия белорусских правоохранительных органов. В понедельник в ходе прямого эфира на YouTube-канале штаба находящегося под арестом незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико он исключил такую возможность, призвав действовать исключительно в рамках национального законодательства.

По его словам, закон в принципе предусматривает возможность создания гражданами групп по месту своего жительства, которые, уведомив органы внутренних дел, следят за соблюдением общественного порядка. "Это может быть полезной инициативой, если она одобрена местным собранием. Особенно сейчас по ночам у нас начинают происходить странные вещи: пропадает имущество, повреждаются машины. [Если создается] группа местных граждан, которая в пределах своего района осуществляет своего рода дозор, то это нормально, если они сообщают о своей инициативе в правоохранительные органы", - указал Знак.

Между тем, подчеркнул он, если такие группы обзаведутся некой атрибутикой, символикой или средствами самообороны, то это перестанет носить законный характер. "Подобные инициативы могут быть, но к ним нужно относиться с учетом всех рисков", - добавил оппозиционер.

В ходе проходящих в последние дни акций протеста в Белоруссии были отмечены случаи задержания и избиения людей лицами в масках и гражданской одежде. После этого в ряде оппозиционных ресурсов стали распространяться призывы к созданию неких органов народной защиты, которые помимо контроля правопорядка, занимались бы сбором информации о сотрудниках правоохранительных органов и распространением листовок. Кроме того, предлагается, что в случае успешного создания такой группы в том или ином районе ее участники должны обозначить это посредством вывешивания бело-красно-белого флага на территории, где эта группа действует.