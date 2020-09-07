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Кризис в Белоруссии

Науседа и Зеленский считают необходимым проведение в Белоруссии новых выборов

Президент Литвы заявил, что готов взять на себя лидерство в процессе урегулирования в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Вильнюс и Киев едины в том, что ключом к стабилизации ситуации в Белоруссии является проведение новых президентских выборов. Об этом заявили в понедельник в телефонном разговоре президенты Литвы и Украины Гитанас Науседа и Владимир Зеленский, сообщила по итогам беседы пресс-служба Науседы.

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"С украинским лидером мы пришли к согласию в том, что мирным путем для выхода из сложившейся ситуации были бы диалог властей с представителями гражданского общества для обсуждения вопроса передачи власти и проведение новых президентских выборов, честных и демократических, под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - приводятся в сообщении слова президента Литвы.

Вильнюс, по словам Науседы, готов взять на себя лидерство в процессе урегулирования в Белоруссии. "Наша страна готова к лидерству и ответственности [в организации диалога] между властью и протестующими", - сказал президент.

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БелоруссияУкраинаЛитваЗеленский, Владимир АлександровичНауседа, ГитанасКризис в Белоруссии
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