Трамп надеется, что США никогда не придется применить ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, говоря о Китае, выразил надежду на то, что Соединенным Штатам никогда не придется использовать ядерное оружие. Об этом Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства посвятил большую часть своего выступления, приуроченного ко Дню труда в США, критике кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена и Китая. "Нам очень повезло, что я наращивал наши [вооруженные силы], потому что в обратном случае Китай превзошел бы нас [по мощи Народно-освободительной армии Китая]", - отметил Трамп.

Он выразил убежденность в том, что США существенно опережают КНР в области ядерных вооружений. "Мы модернизировали наши ядерные вооружения. Я надеюсь, что нам никогда не придется применить их", - добавил Трамп. Он в очередной раз поставил в вину Пекину игры не по правилам, хищение интеллектуальной собственности, использование дивидендов от торговли с Соединенными Штатами для укрепления обороноспособности НОАК.

В опубликованном 1 сентября ежегодном докладе Пентагона говорится, в частности, что Китай в ближайшем будущем якобы намерен создавать ядерные боеголовки и средства их доставки, которые по своим характеристикам не будут уступать образцам, находящимся сейчас в разработке в Соединенных Штатах и России. Также в документе говорится, что арсенал ядерных боезарядов КНР предположительно увеличится в течение следующего десятилетия по меньшей мере в два раза. При этом стратеги Министерства обороны США также выразили некоторые сомнения относительно того, сохранит ли Китай в будущем свое обязательство не применять ядерное оружие первым.

Министерство обороны КНР 2 сентября в ответ на публикацию заявило, что доклад Пентагона о военной мощи Китая за 2020 год отражает мышление времен холодной войны и имеет своей целью очернить работу по модернизации армии КНР.

2 февраля 2018 года администрация Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится, что США рассматривают ядерные силы как "основное средство сдерживания агрессии и сохранения мира" и не намерены отказываться от ядерного оружия. Согласно документу, Вашингтон "рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров". При этом уточняется, что "чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения", то есть Вашингтон впервые заявил о возможности ответа ядерным ударом на атаку неядерными вооружениями.