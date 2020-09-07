Саакашвили согласен стать премьером Грузии в случае победы его партии на выборах

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился возглавить правительство республики в случае победы его партии "Единое национальное движение" (ЕНД) на парламентских выборах, но лишь на два года. Об этом бывший грузинский лидер заявил в понедельник в своем видеообращении.

"Я хочу вам сказать, что буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года. Этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вытащить страну из болота и пойти вперед большими шагами. В этом я уверен", - сказал Саакашвили.

Бывший грузинский лидер обратился к народу и принес свои извинения за ошибки, допущенные в период его президентства. "Я хочу еще раз искренне извиниться перед вами за ошибки, однако извинений недостаточно. Главным является не извинение, а исправление ошибок. Я хочу, чтобы нам дали возможность исправить ошибки", - отметил он.

В понедельник ЕНД, основателем которой является Саакашвили, выдвинула экс-президента Грузии на пост премьера. В августе Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии.