СМИ: авианосец ВМС Британии отложил выход с базы из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 7 сентября. Авианосец ВМС Великобритании Queen Elizabeth отложил на 24 часа выход с военно-морской базы в Портсмуте из-за вспышки коронавируса на борту. Об этом в понедельник сообщило агентство PA со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

По данным агентства, авианосец должен был выйти из порта во второй половине дня в понедельник для участия в учениях, но в последний момент выход был отложен.

"У нескольких человек из персонала Queen Elizabeth был выявлен коронавирус во время проверки перед выходом. Они были изолированы", - приводит агентство слова представителя ВМС Великобритании.

Отмечается, что коронавирусом заразились "менее десяти человек" из всего экипажа, они были доставлены на берег и изолированы в казармах. Моряки, контактировавшие с инфицированными, изолированы на борту корабля.

Решение о выходе с базы для участия в учениях будет принято командующим офицером. Ожидается, что корабль проведет маневры в море, после чего вернется на базу за припасами и отправится на крупные международные учения.

Авианосец HMS Queen Elizabeth был включен в состав британских ВМС в декабре 2017 года. HMS R08 Queen Elizabeth - головной корабль в серии из двух авианосцев для британского флота. Назван в честь королевы Англии Елизаветы I (1558-1603). Это самый крупный корабль ВМС страны за историю флота и самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный в Великобритании.