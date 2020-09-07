ABC: напарница Байдена встретилась в Висконсине с семьей афроамериканца Блейка

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии сенатор Камала Харрис встретилась в понедельник в аэропорту Милуоки (штат Висконсин) с семьей и адвокатами афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного при задержании полицией. Как сообщила телекомпания ABC , встреча проходила в закрытом режиме.

О том, что кандидат от демократов планирует увидеться с семьей потерпевшего, стало известно днем ранее. Харрис встретилась с отцом, двумя сестрами и адвокатами Блейка. Сенатор по телефону пообщалась с матерью и самим афроамериканцем, который до сих пор находится в больнице и парализован ниже пояса.

Действующий вице-президент США республиканец Майкл Пенс в понедельник совершает рабочую поездку в Висконсин. В программе его визита не значится общение с родственниками Блейка. Пенс встретился с несколькими сотнями рабочих энергетического предприятия.

На прошлой неделе кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден и действующий президент страны Дональд Трамп посещали штат Висконсин. Байден встретился в аэропорту с семьей Блейка. Трамп этого делать не стал, так как посчитал неуместным желание родственников афроамериканца пригласить на встречу юристов.

Беспорядки в Кеноше (штат Висконсин) начались в конце августа, когда полицейский несколько раз выстрелил в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Ранее в его отношении был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Во время беспорядков были убиты два человека, несколько зданий в городе были сожжены. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны более 250 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа.