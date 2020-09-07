Трамп заявил, что ВТО стала лучше относиться к США в последнее время

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) в последнее время стала лучше относиться к США. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"[Кандидат в президенты США от демократов Джозеф] Байден поддерживал Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли [НАФТА], он поддерживал вхождение Китая в ВТО - две катастрофы <...> Я покончил с НАФТА, мы смотрим на ВТО. Они стали намного лучше <...> Я скажу, что в последнее время они очень хорошо к нам относились. Невероятно. Мы никогда ничего не выигрывали в ВТО, <...> внезапно мы выигрываем много дел", - сказал американский лидер.

"Они разговаривают с нами совсем не так, как раньше, потому что если они не исправятся, мы уйдем, потому что к нам относятся несправедливо", - продолжил Трамп.

"К Китаю относятся как к развивающейся стране, к нам относятся как к полностью развитой стране. Как по мне, мы не являемся полностью развитой страной. Когда вы смотрите на Портленд [там несколько месяцев продолжаются акции протеста, перерастающие в массовые беспорядки], вы видите, что эти демократы делают с нашими городами. Посмотрите, что происходит в Нью-Йорке и Чикаго", - добавил президент.

Кроме того, Трамп отметил, что в настоящий момент США ведут переговоры о заключении семи крупных торговых соглашений. "Мы работаем над семью крупными и справедливыми торговыми сделками", - сказал он.

Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов распорядиться о выходе из организации, если та не улучшит свою работу. Он утверждал, что организация на протяжении многих лет предоставляла преференции Китаю.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.