Боррель призвал власти Белоруссии освободить всех задержанных, пригрозив санкциями

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Евросоюз призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех задержанных в ходе протестов и обещает ввести санкции в отношении лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в стране. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник вечером в Брюсселе.

"ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов. Мы ожидаем, что власти прекратят политические преследования и включатся в инклюзивный национальный диалог при полном соблюдении демократических и основных прав белорусского народа, - отмечается в нем. - ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

ЕС "решительно осуждает непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента". "Совсем недавно мишенями стали Мария Колесникова, Андрей Егоров, Ирина Сухий, Антон Родненков и Иван Кравцов, а после воскресного мирного марша единства были задержаны 633 человека. Очевидно, что государственные органы в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства", - добавил Боррель.

По его словам, "гражданское общество и субъекты, участвующие в обсуждении будущего Беларуси, включая членов Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия". "Верховенство права и справедливость должны восторжествовать, и должно быть проведено тщательное и транспарентное расследование всех предполагаемых злоупотреблений, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заключил он.

События в Белоруссии

На протяжении четырех недель со дня президентских выборов протестующие собирались на площади Независимости, за исключением случаев, когда вход на нее закрывали силовики. В будние дни протестная активность слабела, однако первоначально такие акции все равно собирали тысячи, затем - сотни людей.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.