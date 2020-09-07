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Заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном пройдет 8 сентября

Оно состоится в режиме видеоконференции

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Шестое заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня с участием президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани пройдет во вторник в режиме видеоконференции. Об этом сообщила в понедельник канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров будут обсуждаться все аспекты двустороннего сотрудничества между Турцией и Ираном, а также шаги, направленные на усиление сотрудничества в свете событий, связанных с пандемией коронавируса. Пройдет обмен мнениями как по двусторонним отношениям, так и по региональным и мировым вопросам", - подчеркивается в распространенном коммюнике.

Предыдущее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном состоялось в турецкой столице в декабре 2018 года.

Теги
ИранТурцияРоухани, ХасанЭрдоган, Реджеп Тайип
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