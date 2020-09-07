Трамп обвинил демократов в ведении грязной предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических соперников-демократов в ведении грязной предвыборной кампании и сослался при этом на возможность рассылки избирателям 80 млн "непрошеных бюллетеней" для голосования. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

"Они играют грязно, - заявил Трамп, - и самым грязным трюком могут стать 80 млн бюллетеней для голосования, которых избиратели не запрашивали. Их просто рассылают по всей стране - 80 млн бюллетеней. Я называю их непрошеными бюллетенями. Это будет самая грязная кампания".

В ходе предвыборной кампании в 2016 году, напомнил Трамп, "демократы осуществляли слежку за моей предвыборной кампанией, и к этому были причастны [кандидат в президенты США от демократов Джозеф] Байден и [бывший американский лидер Барак] Обама". "Они составили лживое досье, и было доказано, что оно полностью фальшивое, - продолжал он. - Его составил [бывший агент британских спецслужб] Кристофер Стил, и оно было оплачено [экс-госсекретарем] Хиллари Клинтон и демократами, и они незаконно использовали его".

"Президент Обама и Байден - этот Сонный Джо - знали о происходящем, - подчеркнул Трамп. - Они осуществляли слежку за моей кампанией, и их поймали на этом". Если бы такое совершили республиканцы, добавил он, то они "оказались бы в тюрьме на 50 лет за измену".

Составление досье с компроматом на Трампа началось в 2015 году. Первоначально это делалось по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в адрес миллиардера, вступившего в борьбу за Белый дом. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над досье был подключен Стил и его лондонская фирма. Когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон.

В досье утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам Трамп не раз подчеркивал, что данное досье является "фальшивкой" и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.