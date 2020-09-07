Турция призывает Саудовскую Аравию сотрудничать с ней в расследовании убийства Хашкаджи

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Турция не удовлетворена вынесенным в Саудовской Аравии окончательным приговором по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году.

"Вынесенный сегодня саудовским судом окончательный вердикт по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества, - написал на своей странице в Twitter в понедельник глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. - Мы настоятельно призываем саудовские власти сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства".

"Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашкаджи, кто хотел его смерти и были ли местные соучастники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии", - добавил Алтун.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Хашкаджи оглашены в понедельник в Саудовской Аравии. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства, пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один обвиняемый получил 10 лет тюремного заключения, двое - по семь лет лишения свободы. Приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению, указала генпрокуратура. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке".

О деле Хашкаджи

Всего по делу об убийстве журналиста в саудовском генконсульстве в Стамбуле в 2018 году проходили 11 человек. Среди подозреваемых был также бывший советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, по заданию которого якобы велась в интернете слежка за правозащитниками и журналистами, настроенными критически к Саудовской Аравии. Однако официальных обвинений ему предъявлено так и не было. Кроме того, из-под стражи позднее был освобожден саудовский консул в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который предоставил алиби, что в момент преступления его не было в диппредставительстве. "За отсутствием состава преступления" были сняты обвинения и с бывшего заместителя главы Службы общей разведки королевства генерала Ахмеда Асири.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой "Вашингтон пост". Он исчез 2 октября 2018 года, когда пошел в генеральное консульство своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.

Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы уже 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.