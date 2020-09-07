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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что Байден в случае победы на выборах уничтожит энергетический сектор США

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден ставит цель перевести страну на чистые источники энергии к 2035 году

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах в США 3 ноября уничтожит американский энергетический сектор. Такое мнение выразил в понедельник действующий президент США Дональд Трамп.

"В вопросе энергетики мы сейчас полностью независимы <...> Байден и радикальные социалисты-демократы тут же обрушат экономику", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

"Байден обещает уничтожить энергетическую промышленность США и применять [в этом вопросе] тот же курс, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии. Он хочет, чтобы все освещалось за счет ветра. Ему придется говорить с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому что они этого не делают, а если они не делают этого, то мы будем в очень невыгодном с экономической точки зрения положении", - добавил Трамп, не приводя пояснений.

В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию "Восстановим лучше, чем было" (Build Back Better). Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса.

В середине июля агентство Bloomberg сообщало, что Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году, для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет.

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СШАИндияРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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