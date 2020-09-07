Китай обвинил Индию в пересечении линии контроля и стрельбе в Ладакхе

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Индийские военнослужащие пересекли линию фактического контроля в Ладакхе и открыли предупредительный огонь. С таким заявлением выступил во вторник представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Шуйли.

"Индийские военные снова незаконно пересекли линию фактического контроля и вероломно открыли предупредительный огонь в направлении солдат китайского пограничного патруля, которые были готовы к переговорам", - приводит газета Global Times заявление представителя НОАК. По его словам, военнослужащие КНР были вынуждены пойти на контрмеры для стабилизации ситуации.

Как указал Чжан Шуйли, инцидент произошел в горном районе неподалеку от южного берега озера Пангонг-Цо.

"Мы требуем, чтобы индийская сторона немедленно прекратила опасные маневры, вывела личный состав, который пересек линию контроля, взяла под жесткий контроль свои пограничные подразделения, провела серьезное расследование [обстоятельств] и наказала военнослужащих, которые произвели провокационный выстрел, а также приняла меры для предотвращения повторения ситуации", - заявил Чжан Шуйли. При этом он добавил, что индийские военные серьезным образом нарушили достигнутые договоренности и усугубили напряженность в регионе. Их действия, по словам представителя НОАК, являются военной провокацией и могут привести к недопониманию и неверным оценкам.

Источники индийской газеты The Times of India между тем подтверждают факт открытия огня в Ладакхе.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх серьезно обострилась в начале мая, когда там произошли столкновения военнослужащих двух стран. В ночь с 15 на 16 июня там произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к взаимоприемлемому результату.