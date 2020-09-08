В Японии началась избирательная кампания перед выборами председателя правящей партии

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания перед выборами председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который в дальнейшем займет пост премьер-министра, началась во вторник в Японии. Фаворитом предвыборной гонки считается действующий генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, который уже заручился поддержкой крупнейших фракций ЛДП.

Выдвижение кандидатов началось вскоре после того, как 28 августа нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Причиной стал обострившийся язвенный колит, из-за которого в 2007 году Абэ покинул премьерский пост спустя лишь год пребывания на нем.

В условиях распространения коронавируса избирательная кампания преимущественно пройдет в дистанционном формате для предотвращения возможных заражений. Ожидается, что кандидаты будут прежде всего взаимодействовать со своей аудиторией через телевизионные обращения и интервью различным изданиям. Кроме того, в ближайшее время планируется проведение совместной пресс-конференции участников выборов.

Суга, который считается главным претендентом, занимает пост генсека кабмина с конца 2012 года, когда Абэ возглавил правительство во второй раз. В июле 2016 года он установил рекорд по продолжительности пребывания на этому посту (на тот момент 1260 дней), после чего превысил его более чем в два раза. В правительстве Суга также по совместительству с должностью генсека занимал посты госминистра по снижению бремени от американских баз на Окинаве и госминистра по делам похищенных КНДР японских граждан.

Лидирующий кандидат является одним из ближайших сторонников Абэ в ЛДП и, по мнению японских политологов, в случае победы продолжит его курс, в том числе во внешней политике. Так, 2 сентября генсек в своей предвыборной речи обещал, что изменений в нынешнем подходе правительства Японии к решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с РФ не будет. Помимо этого Суга упомянул проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, и вопрос внесения изменений в конституцию, которые были одними из важнейших задач Абэ на посту премьера.

Конкуренты и выборщики

Другими кандидатами на пост председателя ЛДП стали бывший глава МИД Фумио Кисида и бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба. Несмотря на опыт работы в правительстве и известность в обществе, их шансы на победу остаются низкими в первую очередь их-за расклада сил в правящей партии. Дело в том, что готовность поддержать Сугу уже продемонстрировали главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Кроме того, назначенные на 14 сентября выборы пройдут в экстренном порядке из-за внезапной отставки Абэ. Обычно избрание председателя ЛДП проводится путем голосования всех депутатов парламента от партии (сейчас их 394), таким же количеством голосов пропорционально выражается мнение рядовых членов партии по всей стране. Однако нынешние выборы пройдут согласно второму варианту, когда в голосовании также участвуют все парламентарии, однако голоса остальных членов партии распределяются лишь по три от каждой из 47 префектур Японии, снижаясь до 141. Соответственно это повышает значимость на выборах депутатов парламента от ЛДП, многие из которых уже высказались в поддержку генсека кабмина.

Наконец, Суга заработал особую популярность и среди японского населения, когда объявлял название эры правления нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года после отречения его отца Акихито. Именно Суга ровно за месяц до этого, 1 апреля, на регулярной пресс-конференции показал табличку с двумя иероглифами "Рэйва" ("Прекрасная гармония"), за что получил прозвище "дедушка Рэйва". Об одобрении кандидатуры генсека также свидетельствуют результаты опросов общественного мнения. К примеру, 38% участников социологического исследования газеты "Асахи" от 4 сентября заявили, что хотели бы видеть Сугу следующим японским премьером. При этом уровень поддержки Исибы составил 25%, Кисиды - 5%.

Утверждение нового главы правительства пройдет по итогам голосования в парламенте Японии, которое состоится 16 сентября. Исход этой процедуры также не предвещает неожиданностей: коалиция во главе с ЛДП контролирует большинство в обеих палатах законодательного органа.