СМИ: турецкая артиллерия обстреляла населенные пункты на севере Сирии

ТАСС, 8 сентября. Артиллерия турецкой армии открыла в понедельник огонь по курдским населенным пунктам, расположенным к северу от Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщило курдское агентство Firat.

По его информации, обстрелу из тяжелых орудий и минометов подверглись селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия. Сведений о жертвах и пострадавших среди мирного населения пока не поступало.

Ранее в этом районе произошли боестолкновения между курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС) и поддерживаемыми Турцией формированиями вооруженной оппозиции. Курдские бойцы провели несколько вооруженных вылазок против сил оппозиционеров, в результате в их рядах были убитые и раненые.

Турция создала в 2017 году в результате военной операции под названием "Щит Евфрата" зону безопасности на севере Сирии в треугольнике между пограничными городами Джераблус - Эль-Баб - Аазаз.

В 2018 году в рамках операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС турецкими войсками был оккупирован регион Африн, находящийся в 65 км от Алеппо. С тех пор курды не прекращают нападений на турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.