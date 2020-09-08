СМИ: суд в Боливии отказался разрешить Моралесу участвовать в выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 сентября. /ТАСС/. Суд боливийского департамента Ла-Пас не стал отменять решение Высшего избирательного суда (ВИС) об отказе в регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Unitel.

На прошлой неделе инстанция не смогла вынести решение по ходатайству адвокатов Моралеса, просивших признать решение ВИС противоречащим конституции, так как двое судей не пришли к единому мнению. Спорную ситуацию разрешил приглашенный судья.

В феврале председатель ВИС Сальвадор Ромеро сообщил, что из-за "невыполнения требования о постоянном проживании" в Боливии заявка Моралеса на регистрацию кандидатом была отклонена. После отставки в ноябре прошлого года экс-президент покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, который в тот момент являлся действующим главой государства. Его главный соперник - Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку. Обязанности и. о. главы государства до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес. Высший избирательный суд аннулировал результаты президентских и парламентских выборов и созвал новые, которые изначально были назначены на 3 мая, но затем перенесены из-за пандемии на 18 октября.