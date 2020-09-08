Страны НАТО проведут на Крайнем Севере операцию по демонстрации свободы навигации

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Великобритании возглавят многонациональную морскую операцию за Северным полярным кругом с целью продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении королевского военно-морского флота.

В операции будут использованы фрегат типа 23 "Сазерленд" и танкер "Тайдсприн" класса "Тайд" ВМС Великобритании, которые будут действовать совместно с эскадренным миноносцем типа "Арли Берк" ВМС США и фрегатом "Тур Хейердал" типа "Фритьоф Нансен" ВМС Норвегии при поддержке датского патрульного самолета.

"Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне", - отмечается в сообщении.

"Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность к действиям на Крайнем Севере и повысить устойчивость в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании", - заметили в коммюнике британского королевского флота.

Также сообщается, что нынешняя операция является продолжением майских британско-американских учений, когда в акватории Баренцева моря находился британский фрегат "Кент". Тогда, по сообщению Национального центра управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны), в Баренцево море зашли американские эсминцы и британский фрегат с управляемым ракетным оружием.

Отряд боевых кораблей объединенных военно-морских сил (ОВМС) НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дональд Кук", "Портер", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения "Сапплай" и атомная подводная лодка типа "Виргиния" ВМС США, дизель-электрическая подводная лодка "Ула" и два патрульных самолета Р-3С Orion ВМС Норвегии.

Реакция России

5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на то, что в акватории Баренцева моря впервые со времен холодной войны был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО. Он заявил, что стремление НАТО продемонстрировать силу, увеличивая интенсивность разведывательных действий блока у границ России, вызывает у Москвы обеспокоенность.