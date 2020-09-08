NBC: Трамп рассматривает кандидатуру министра по делам ветеранов на пост главы Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения министра по делам ветеранов Роберта Уилки на пост главы Пентагона в случае увольнения министра обороны Марка Эспера. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

По их сведениям, Трамп встречался с Уилки с целью обсудить возможное назначение его на пост главы Минобороны. Источники NBC не исключают, что Уилки может немедленно занять должность и.о. министра обороны в случае увольнения Эспера. При этом, по данным телекомпании, перестановка в руководстве оборонного ведомства вряд ли произойдет до намеченных на 3 ноября президентских выборов.

Источники телекомпании подчеркивают, что глава американской администрации рассматривал также еще несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства. Беседа Трампа с Уилки состоялась в прошлом месяце на фоне укрепившегося убеждения главы Белого дома в необходимости сменить главу Пентагона.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снять Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом, как отметил один из источников агентства, сам Эспер проинформировал приближенных, что намеревается уйти в отставку вне зависимости от результата выборов.

В июне NBC сообщала о том, что Трамп рассматривал возможность немедленно отправить Эспера в отставку из-за разногласий по поводу протестов, начавшихся в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При этом, как указывали источники телекомпании, президент США отказался от этой идеи, так как не хотел санкционировать перестановки в правительстве перед грядущими выборами. Белый дом затем сообщил, что шеф Пентагона не лишался доверия Трампа.