Генсек правящей в Японии партии побил рекорд по длительности пребывания на посту

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи во вторник побил рекорд по длительности пребывания на этом посту, который считается вторым по значимости внутри партии после ее председателя. Он находится на нем 1498 дней.

До Никаи рекордсменом долгое время был Какуэй Танака. Он занимал пост генсека ЛДП в 1965-1966 гг., а также в 1968-1971 гг., после чего на два года был избран председателем партии и премьер-министром.

"Для осуществления политических задач крайне важно тесное взаимодействие между правительством и правящей партией. Он [Никаи] поддерживает полный порядок в ЛДП, и на него можно положиться", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Тосихиро Никаи сейчас 81 год. Внутри ЛДП он также возглавляет одну из наиболее влиятельных фракций. Никаи известен своими тесными связями с Южной Кореей и Китаем. Генсек партии внес большой вклад в налаживание отношений Токио и Пекина в последние годы.

Наряду с Никаи рекордсменами по длительности пребывания на своих постах являются премьер-министр Синдзо Абэ и генеральный секретарь кабмина Суга.