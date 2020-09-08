Трамп считает, что Пентагон стремится к войнам ради обогащения предприятий ВПК

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство американского оборонного ведомства не хочет "ничего, кроме как вести войны", чтобы способствовать обогащению предприятий, занимающихся производством вооружений, боеприпасов и военной техники. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Американский лидер ранее неоднократно заявлял о своем стремлении прекратить политику "бесконечных войн". Это, а также возвращение американских военнослужащих на родину он выделяет в числе главных приоритетов во внешней политике в случае своего переизбрания на второй срок на намеченных на 3 ноября выборах. По этой причине, как полагает Трамп, руководство Пентагона, вероятно, его недолюбливает.

"Я не говорю, что военные [круги] меня любят, но солдаты [любят]. Руководители в Пентагоне, вероятно, - нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", - сказал президент США.

"Но мы выходим из бесконечных войн", - подчеркнул он.

Соответствующие заявления Трамп сделал, критикуя своего соперника по президентской гонке демократа Джозефа Байдена. "Байден <> отправил нашу молодежь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах", - считает хозяин Белого дома.