Reuters: делегация ОАЭ может впервые посетить Израиль с официальным визитом 22 сентября

ТАСС, 8 сентября. Первый официальный визит делегации Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль может состояться 22 сентября. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По информации его источника, возможная поездка, решение о которой пока не принято, станет ответом на состоявшийся 1 сентября визит в ОАЭ председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата вместе с сопровождающей его делегацией. Собеседник агентства уточнил, что окончательная договоренность о поездке может быть достигнута после того, как будет объявлена дата подписания соглашения между ОАЭ и Израилем.

Reuters отмечает, что израильская сторона отказалась комментировать данную тему, а представители ОАЭ были недоступны для комментариев.

13 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Как ранее сообщил американский новостной портал Axios со ссылкой на источники в Израиле, ОАЭ и США, подписание соглашения между ОАЭ и Израилем пройдет в Белом доме 18 сентября.